أزمة أدوية تلوح في الأفق داخل أوكرانيا.. “الصحة العالمية” تحذّر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 01:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 10:41 صباحًا

مع دخول الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، يومه السابع، تلوح أزمة إنسانية في الأفق، اذ حذرت منظمة الصحة العالمية من أن بعض الإمدادات الصحية بدأت بالفعل في النفاد، بحسب صحيفة “الغارديان”.

وقالت يارنو هابيتشت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا: “نحن نقترب من أزمة إنسانية بسرعة كبيرة”، وأضافت “نحن قلقون بشأن توفير الكهرباء والأوكسجين والأدوية”.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن المنظمة تحقق في تقارير متعددة عن “هجمات على المرافق الصحية والعاملين الصحيين”، مشيرا إلى أن الهجمات على الرعاية الصحية ستكون “انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي”.

شحنة الامدادات الطبية

وذكت المنظمة العالمية أن أول شحنة من الإمدادات الطبية لأوكرانيا ستصل إلى بولندا الخميس، داعية إلى فتح ممر إنساني لتسهيل وصول الإمدادات إلى المدنيين العالقين في القتال.

وقال غيبريسوس إن الشحنة تضم 40 طنا من الإمدادات لعلاج الإصابات وإجراء الجراحات الطارئة تكفي 1000 مريض، بالإضافة إلى إمدادات أخرى لتلبية احتياجات 150 ألف شخص.

وأضاف تيدروس “هناك حاجة ملحة لفتح ممر آمن لضمان وصول العاملين في المجال الإنساني والإمدادات بشكل آمن ومستمر إلى العالقين في الصراع”.

وذكرت هابيتشت أنه من الصعب العثور على سائقين لنقل الإمدادات، مشيرة إلى أن بعض الإمدادات تشمل علاج الأمراض غير المعدية والإنسولين وأدوية ارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى جرعات مثل مضادات التيتانوس.

كانت خدمة الطوارئ الأوكرانية أعلنت مقتل أكثر من 350 مدنيا، بينهم 14 طفلا، وإصابة أكثر من 2000 منذ بدء الغزو، بالإضافة إلى تدمير مئات المباني من مرافق النقل والمستشفيات ورياض الأطفال والمنازل. وأكدت أن “الأطفال والنساء وقوات الدفاع يفقدون حياتهم كل ساعة”.

مليون لاجئ أوكراني يفرّون

وأعلن المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي الخميس، أنّ مليون لاجئ أوكراني فرّوا من بلدهم منذ بدأت القوات الروسية غزوه قبل أسبوع.

وقال غراندي في تغريدة على تويتر إنّه “في غضون سبعة أيام فقط شهدنا تدفق مليون لاجئ من أوكرانيا على الدول المجاورة لها”، مضيفاً أنّه “بالنسبة لملايين آخرين داخل أوكرانيا، حان الوقت لأن تسكت المدافع حتى تتمكّن المساعدات الإنسانية من أن تصل وتنقذ أرواحاً”.