شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الروسية: لا نريد قطع العلاقات مع الغرب ومستعدون لمواصلة الحوار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع الغرب، ومستعدة لمواصلة الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي.

وأوضحت أن روسيا لا تنوي قطع العلاقات مع واشنطن، وأنها تحافظ على وجود قنوات اتصال مع الدول الغربية.

وأكدت أن موسكو واثقة من استكمال أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا، وأن العلاقات مع واشنطن وصلت إلى أدنى مستوى لها.

وكشفت وسائل إعلام روسية، أن منظمي مفاوضات روسيا وأوكرانيا يأملون في أن الاجتماع سيتم في وقت قريب.

وفي وقت سابق، قررت روسيا طرد السفير الأمريكي لديها، وذلك ردًا على قرار أمريكا بطرد دبلوماسيين روس من أراضيها.

وعلى الصعيد الميداني أكدت القوات الروسية، أنها الخليج 365 قصف وتدمير البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت القوات الروسية توجه الضربات لمنشآت ووحدات عسكرية محددة، وإن ما من شيء يهدد المدنيين.

فيما اشتعلت النيران في مستودعات للنفط بعد قصف روسي مكثف، لمدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.