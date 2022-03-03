شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع الروسية”: تدمير 1612 منشأة عسكرية و52 طائرة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها دمرت حتى الآن 1612 منشأة عسكرية و 52 طائرة أوكرانية.

وأوضحت أنه تم استهداف 1612 منشأة خلال العملية تضمنت؛ 62 موقع تحكم ومركز اتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و39 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات.

وأضافت أنه تم تدمير 49 طائرة على الأرض و13 طائرة في الجو، و606 دبابات ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و67 صاروخ، و 227 قطعة مدفعية ميدانية ومدافع هاون، و405 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة، و53 طائرة مسيرة.

من ناحيتها، أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن مدينة ماريوبول تقاوم والقوات الروسية لم تسيطر عليها بعد.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن القوات الروسية فقدت 9 آلاف جندي خلال أسبوع.

وأفادت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.