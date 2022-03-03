شكرا لقرائتكم خبر عن ما أكثر الدول العربية إيفادًا للطلاب إلى أوكرانيا؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد دخول الحرب الروسية الأوكرانية يومها الثامن، وتتابع هجرات الأوكرانيين والوافدين من أوكرانيا، برزت احتجاجات على إجلاء غير الأوكرانيين من البلاد.

وتعد حادثة وفاة الطالب الهندي نافين شيخاربا في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مثالًا على ذلك، بعد تعمد حرس الحدود احتجاز الأجانب المقيمين في أوكرانيا، وخاصة أصحاب البشرة الملونة، وهو ما فجر الأسئلة حول أعداد الطلاب الأجانب في أوكرانيا، وجنسياتهم.

ويشكل الهنود الجنسية الأكبر في أوكرانيا بين الطلاب الأجانب، فيما يزاحمهم الطلاب من المغرب، صاحبة المركز الثاني في عدد الطلاب الموفدين إلى أوكرانيا، ومصر في المرتبة السادسة، وفقًا لبيانات جمعتها شركة “Statista”.

وحسب الإحصاءات فمن بين حوالي 20000 مواطن هندي يعيشون في أوكرانيا، فإن الغالبية هم طلاب، حيث كان أكثر من 14000 مواطن هندي يدرسون في أوكرانيا اعتبارًا من عام 2020، وفقًا لـ لأرقام “اليونسكو”.

ويشكل الطلاب الدوليون من شمال إفريقيا، والقوقاز، وآسيا الوسطى، الغالبية العظمى، فيما تأتي المجموعات الأكبر التالية من الطلاب الأفارقة من نيجيريا وغانا (1394 طالبًا).