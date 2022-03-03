رئيس الأركان الأميركي: أوكرانيا شريك رئيسي لحلف الناتو

واشنطن: أكد رئيس الأركان الأميركي، الجنرال مارك ميلي، الأربعاء، التزام بلاده بمواصلة دعم أوكرانيا.

وخلال مباحثات هاتفية مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال فاليري زالوجني، شدد ميلي على أن أوكرانيا “شريك رئيسي لحلف الناتو” وتلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على السلام والاستقرار في أوروبا.

يُذكر أن بايدن، استغل الثلاثاء، الجزء الأول من خطاب حالة الاتحاد للتأكيد على أن الولايات المتحدة “ستقف دائما ضد الطغاة”.

وقال بايدن: “قبل ستة أيام، سعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى زعزعة أسس العالم الحر معتقدًا أنه يمكن أن يجعله ينحني لأساليبه المهددة، لكنه أخطأ في الحسابات بشكل سيئ”.

ثم أضاف “كان يعتقد أنه يمكن أن يتسلل إلى أوكرانيا وأن العالم سوف يسكت عن ذلك. وبدلاً من ذلك واجه جدارًا من القوة لم يتخيله أبدًا: التقى بالشعب الأوكراني”.

وأشاد بايدن بالشعب الأوكراني، لشجاعته وشجاعته وتصميمه، وقال إن موقفهم ضد الغزاة الروس “يلهم العالم”.

والجمعة، حذّر مارك ميلي، من أنّه إذا شنّت روسيا هجوماً عسكرياً واسع النطاق على جارتها أوكرانيا فإنّ الكلفة البشرية لمثل هذا ستكون “مروّعة”.

وقال خلال مؤتمر صحافي “يمكنكم أن تتخيّلوا كيف سيكون الأمر في المناطق الحضرية المكتظّة”، مؤكّداً أنّ هجوما كهذا سيؤدّي إلى “عدد كبير من الضحايا”. وأضاف “سيكون مروّعاً، سيكون فظيعاً”.