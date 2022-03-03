انت الان تتابع خبر هيئة الحج تعلن اطلاق سراح المعتمرين المحتجزين في السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاربعاء، اطلاق سراح المحتجزين في "الديار المقدسة" بعد متابعتها المتواصلة مع السلطات السعودية.
وذكرت الهيئة، في بيان، ان "متابعة الهيئة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالافراج السريع عن المحتجزين اثمرت عن اطلاق سراحهم هذا اليوم".
ودعت الهيئة، المعتمرين الى "ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمولة في الديار المقدسة لتفادي حدوث الاشكالات مع السلطات السعودية".
ودعت الهيئة، المعتمرين الى "ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمولة في الديار المقدسة لتفادي حدوث الاشكالات مع السلطات السعودية".