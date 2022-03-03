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هيئة الحج تعلن اطلاق سراح المعتمرين المحتجزين في السعودية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاربعاء، اطلاق سراح المحتجزين في "الديار المقدسة" بعد متابعتها المتواصلة مع السلطات السعودية.
وذكرت الهيئة، في بيان، ان "متابعة الهيئة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالافراج السريع عن المحتجزين اثمرت عن اطلاق سراحهم هذا اليوم".

ودعت الهيئة، المعتمرين الى "ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمولة في الديار المقدسة لتفادي حدوث الاشكالات مع السلطات السعودية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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