هيئة الحج تعلن اطلاق سراح المعتمرين المحتجزين في السعودية

وذكرت الهيئة، في بيان، ان "متابعة الهيئة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالافراج السريع عن المحتجزين اثمرت عن اطلاق سراحهم هذا اليوم".

ودعت الهيئة، المعتمرين الى "ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المعمولة في الديار المقدسة لتفادي حدوث الاشكالات مع السلطات السعودية".

