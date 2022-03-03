انت الان تتابع خبر حظر مشاركة القطط الروسية في المعارض الدولية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن الحظر سوف يستمر حتى 31 مايو/أيار 2022، كما أنه يشمل حظر نقل القطط التي تتم تربيتها في روسيا أو تسجيلها في كتاب النسب المنشور تحت رعاية الاتحاد.

جاء على الموقع: "لقي العديد من الأبرياء حتفهم، وأصيب عدد أكبر بجروح، وأُجبر مئات الآلاف من الأوكرانيين على مغادرة منازلهم لإنقاذ حياتهم. يمكننا جميعاً أن نشهد الدمار والفوضى التي سببها هذا العمل العدواني غير المسبوق".



وأضاف: "عشاق القطط الأوكرانيون لدينا يحاولون بيأس رعاية قططهم والحيوانات الأخرى في هذه الظروف الصعبة. نحن سعداء للغاية، لأن العديد من أعضاء أندية FIFE المتاخمة لأوكرانيا، مثل بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا ومولدوفا، يقدمون يد المساعدة لأصدقائهم من المربّين الأوكرانيين".

وتستمر الدول الغربية في فرض العقوبات المختلفة على روسيا نتيجة لعمليتها العسكرية على أوكرانيا، منها على نطاق البنوك والرياضة والإعلام، ووصل الأمر مؤخرًا إلى فرض عقوبات على الحيوانات الروسية ومنها القطط.

