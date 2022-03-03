انت الان تتابع خبر بينهم محكوم بالاعدام.. القبض على 14 متهما في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "لتعزيز الامن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذاً لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات المتمثل بملاحقة العناصر الارهابية وعصابات الجريمة المنظمة(الجنائية)، وتجار ومروجي المواد المخدرة بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على (٥) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالمادة ٤/١ ارهاب محكوم غيابياً بالاعدام حسب مقتبس الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ الثانية ضمن مناطق مختلفة لقاطع مسؤولية الفرقة اعلاه".وتابع البيان، "وفي سياق متصل تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (٩) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بالاضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة مع كمية من المواد المخدرة واجهزة تعاطيها جاء ذلك خلال عمليات البحث والتفتيش ونصب السيطرات المفاجئة ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

وأشار الى انه "تم احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

