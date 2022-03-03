سيرجي لافروف: هناك احتمال لنشوب حرب نووية يجري تحضيرها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت روسيا، الخميس، من "حرب نووية" يجري التحضير لها، مؤكدة أنها ترفض "لوي الأذرع".



وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن "هناك احتمال لنشوب حرب نووية يجري تحضيرها، ولكن ليس من قبل روسيا، وإنما من قبل الناتو وأوكرانيا".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي: "متأكد من أنه تم وضع خطة حرب ضد روسيا".

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه "سيتم تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بالكامل".

واتهم لافروف "الولايات المتحدة باستخدام "سياسة لوي الأذرع في الأمم المتحدة، للتصويت على قرارات ضد روسيا".

وحول المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، قال وزير الخارجية الروسي، إن "المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستتحقق، ومتأكد من أننا سنتوصل إلى حل للأزمة حول أوكرانيا".

وتابع: "مطالب موسكو قليلة، مستعدون للحوار مع الدول الغربية فقط على أساس مراعاة مصالح جميع الأطراف".