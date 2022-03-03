اليوم.. جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

من المقرر إجراء جولة ثانية من المباحثات بين موسكو وكييف لوقف إطلاق النار اليوم الخميس، وذلك بعد أسبوع من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.



ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي أن الجانب الأوكراني في طريقه لمقر المباحثات.

واتفق الجانبان على مباحثات في منطقة بريست بغرب بيلاروسيا، وينوي الجيش الروسي فتح "ممر أمني" للسماح للوفد الأوكراني بالعبور.

وأكد الجانب الأوكراني أنه وافق على إجراء المفاوضات.

مع ذلك طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية روسيا بإعلان وقف إطلاق النار في منطقتي خاركيف وسومي شرق أوكرانيا للسماح للمدنيين بالوصول لمكان أمن.

ويشار إلى أن أول جولة من المفاوضات الاثنين الماضي على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا لم تحقق نتائج ملموسة.

واستمرت الهجمات الروسية على أوكرانيا مساء أمس الاربعاء، وسمع دوى عدة انفجارات في كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى لاطلاق صفارات الانذار.

وضرب صاروخان مبنى إداريا وكاتدرائية في مدينة خاركيف، ما أسفر عن تضررهما.