شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات أستراليا إلى 13 شخصا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي تضرب ساحل شرق أستراليا وتعد الأسوأ منذ عقود إلى 13 شخصا على الأقل.



وتوقعت السلطات الأسترالية استمرار هبوب عواصف رعدية قوية في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، بينما تستعد سيدني الكبرى لفيضانات قوية محتملة جراء نظام ضغط منخفض.

ومنذ أسبوع تهطل أمطار غزيرة على ساحل البلاد الشرقي، وقد جرفت مياه الفيضانات سيارات وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم بعدما غمرت المياه شرفاتها وأسقفها تماما.