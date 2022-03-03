شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. اشتعال النيران في مستودعات للنفط بعد قصف روسي لتشيرنيهيف الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول، اشتعال النيران في مستودعات للنفط بعد قصف روسي لمدينة تشيرنيهيف الأوكرانية.

وأوضح الفيديو المتداول، تصاعد أعمدة الدخان التي غطت المكان، إثر قصف روسي عنيف استهدف المدينة بشكل مريع.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها دمرت 1612 منشأة عسكرية أوكرانية و52 طائرة منذ بداية العملية العسكرية وحتى الآن.

وأكدت أن الجيش الروسي وجّه ضربة دقيقة إلى مركز الإذاعة والتلفزيون الاحتياطي في كييف، والذي كان يستخدمه جهاز الأمن للعمليات النفسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية، الخليج 365 قصف وتدمير البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وكشفت المفوضة الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزًا لاستقبال ملايين اللاجئين من أوكرانيا، مؤكدة أن عددهم وصل بالفعل إلى مليون شخص.