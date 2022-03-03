شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يوثق حيلة الأوكرانيين.. كشفوا الروس “المتنكرين” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق لكيفية تفريق الأوكرانيين بين السُكّان الأصليين والروسيين الذين يتحدثون اللغة الأوكرانية.

ونشر الصحفي الاستقصائي البلغاري، كريستو غروزيف، مقطع فيديو مصوّر لمواطن أوكراني يقترب من الجنود الروس ويخبرهم أن يقولوا كلمة (palyanitsa)، والكلمة لنوع من الخبز يعرفه الأوكرانيون.

وقال غروزيف: “أوكراني يقترب من جنود مجهولين ويصرخ فيهم ويقول (بالانيتسا)، بعد أن أدرك أنهم روس، أخبرهم أنهم لا يستطيعون إخباره بعدم تصوير بالفيديو، كما يسمح له الدستور الأوكراني بذلك”.