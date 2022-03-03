شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: نخشى أن يكون “الأسوأ قادماً” في الحرب الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، أن بلاده تخشى أن يكون الأسوأ قادمًا في الحرب الأوكرانية.

وأكد أن الحكومة الفرنسية، نصحت رعاياها بضرورة مغادرة الأراضي الروسية، بسبب استمرار الاشتباكات والمعارك وتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل صعب.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن الحشود الروسية المتجهة إلى كييف لا زالت على بعد 30 كيلومترا منها.

وأوضحت أن بعض القوات الروسية دخلت مدينة خيرسون في أوكرانيا، وأن الموقف العسكري غير واضح.

وأكدت أن القوات الروسية أحرزت تقدما طفيفا في كييف، مشيرة إلى أن الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين الروس أعلى بكثير مما أعلنه الجيش.

وأضافت أنها رصدت قطع بحرية روسية تنتشر مقابل ساحل أوديسا جنوب أوكرانيا.

من ناحيتها طالبت وزارة الخارجية الأميركية، الرئيس بوتين بوقف حمام الدم وسحب قواته من أوكرانيا.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن رد فعل المجتمع الدولي على إجراءات روسيا كان هستيريا.