شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أستراليا تطالب مواطنيها بالفرار من الفيضانات المتجهة نحو العاصمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

طالبت السلطات في أستراليا اليوم، المواطنين بسرعة الفرار من الفيضانات الضخمة المتجهة نحو العاصمة سيدني.

ودعت خدمات الطوارئ، 200 ألف شخص للفرار من عاصفة اندفعت نحو سيدني، وأسفرت مقتل 13 شخصًا وإصابة الكثيرين.

وأوضحت أن الفيضانات سجلت أرقامًا قياسية على طول الساحل الشرقي للبلاد، وتسببت في سيول جارفة دفعت الحكومة إلى تحذير المواطنين بضرورة أخذ الحيطة.

وحذرت السلطات من الأمطار الغزيرة والرياح التي امتددت على طول الساحل، مع ارتفاع منسوب المياه بسرعة، بما في ذلك الضواحي المحيطة بالعاصمة.

وأكدت أن جبهة العاصفة، زحفت جنوبًا على طول الساحل الشرقي من كوينزلاند إلى نيو ساوث ويلز، ما تسبب في حالة من الفوضى، بعدما غمرت المياه المنازل حتى الأسقف.

وأمرت السلطات 200 ألف شخص بإخلاء منازلهم، وحذرت 300 ألف آخرين للانضمام إليهم قريبا، بعد هطول الأمطار الغزيرة والتي دفنت بلدات بأكملها في مياه الفيضانات.