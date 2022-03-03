شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء دولة أوروبية يرفض إقرار عقوبات على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في تصريح مفاجئ، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا.

وأوضح أنه على الأوروبيين أن يعملوا من أجل إحلال السلام، مشيرًا إلى استعداد بلاده لمساعدة أوكرانيا لإجراء محادثات مع الجانب الروسي.

في الوقت نفسه وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بأنها جريمة بحق الشعب الروسي وأنها جنون.

وطالب بوقف استخدام الدولار في الأنظمة المالية والتجارية، وذلك بسبب استخدام العملة في الحروب الاقتصادية.

فيما أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، أن عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا بلغ مليون خلال أسبوع.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، أن واشنطن لم تترك لموسكو غير خيار طرد دبلوماسيين أميركيين.

وقرر الاتحاد الأوروبي، استبعاد 7 بنوك روسية من نظام سويفت، ومنحها 10 أيام لإنهاء عملياتها، مؤكدًا ان البنوك المدرجة تم اختيارها بناء على صلاتها بالدولة الروسية.