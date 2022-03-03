شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إرسالها لعدة دول.. الكشف عن سر البرقية التي سحبتها أمريكا في اللحظة الأخيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، سر البرقية التي هددت فيها وزارة الخارجية عدد من الدول، وقررت سحبها في اللحظات الأخيرة.

وأوضحت أن الوزارة سحبت برقية بعد أن أرسلتها إلى دبلوماسييها، تضمنت إبلاغ عدة دول من بينها الهند أن حيادهم تجاه أوكرانيا يضعهم في “معسكر روسيا”.

وأكدت أن الوزارة سحبت البرقية بعد إرسالها إلى دبلوماسييها في 50 دولة، مشيرة إلى أن البرقية تم إرسالها عن طريق الخطأ لذلك تم سحبها.

وأضافت أن البرقية احتوت على مقترح للدبلوماسيين الأمريكيين لمحاولة إقناع عدة دول بأن حيادهم يجعلهم في صف روسيا، وعليهم تغيير مواقفهما من الحرب الروسية الأوكرانية، حسب “روسيا اليوم”.

وأشارت البرقية إلى أن الخارجية الأمريكية اقترحت على دبلوماسييها العمل على إقناع الدول بأن الاستمرار في الدعوة للحوار في مجلس الأمن، ليس موقفا محايدًا، وما هو إلا وقوفًا في صف الجانب المعتدي.

وقبل أسبوع حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية ضد أهداف في أوكرانيا.