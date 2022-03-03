شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 8 في حادثي تحطم لمروحية وطائرة حربية في رومانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت وزارة الدفاع الرومانية بعض طائرات الإنقاذ العسكرية والطائرات الحربية، بعد وقوع حادثي تحطم بالقرب من ساحل البحر الأسود، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن وزارة الدفاع الرومانية قولها في بيان لها تم إرساله عبر البريد الإلكتروني اليوم الخميس، إنه قد تم وقف جميع الطائرات من طراز "إم آي جي- 21 لانسر" وجميع المروحيات من طراز "آي إيه آر 330 يوما"، التي تشغلها القوات الجوية الرومانية، حتى انتهاء التحقيقات والكشف عن أسباب وقوع الحادثين.

ورفض متحدث باسم الوزارة الكشف عن عدد الطائرات التي تضررت.

وكانت المروحية عائدة إلى قاعدتها بعد عملية بحث عن طائرة حربية أخرى عندما تحطمت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مما أدى إلى مقتل جميع من كان على متنها، والبالغ عددهم سبعة أشخاص.

وكان قائد المروحية قد أبلغ في وقت سابق عن سوء الأحوال الجوية، إلا أن السبب وراء وقوع الحادث لا يزال غير معروف.

وتشير الحصيلة الأولية إلى مقتل خمسة أشخاص في حادث تحطم المروحية. كما تم الإبلاغ عن مقتل قائد الطائرة الحربية الاخرى أيضا.