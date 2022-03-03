شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تكتشف لوحات صخرية من عصور ما قبل التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اكتشف خبراء آثار في الصين لوحات صخرية منحوتة في كهف بمقاطعة هاينان في جنوبي الصين، يعود تاريخه إلى العصر الحجري القديم، حيث يعد الاكتشاف الأول من نوعه في الجزيرة الاستوائية. وبينت الأكاديمية الصينية للعلوم اليوم، أن خبراء الآثار أفادوا أن الكهف المكتشف في مقاطعة هاينان جنوبي الصين يعد أقدم موقع سكنه البشر. وأفاد الباحث من معهد علم الحفريات الفقارية وعلم الإنسان القديم التابع للأكاديمية الصينية للعلوم لي تشاو رونج، أن الآثار تعود إلى ما بين 65 ألف سنة إلى 55 ألف سنة مضت، وأن بقايا الرسم على الصخور تمتد إلى أكثر من 20 مترًا داخل الكهف، ومن المتوقع إجراء المزيد من الأبحاث لدراسة الجيولوجيا والبيئة المحيطة بأطلال العصر الحجري القديم