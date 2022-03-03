بريطانيا تشكك في عدد القتلى الروس الذي أعلنته موسكو.. ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قال تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية للتطورات في أوكرانيا الخميس، إن عدد القتلى الروس في أوكرانيا أعلى بكثير مما أعلنته وزارة الدفاع الروسية الأربعاء.



وجاء في التقييم :"اضطرت وزارة الدفاع الروسية لإعلان مقتل 498 جندياً روسياً وإصابة 1597 في حرب بوتين، ومن شبه المؤكد أن العدد الفعلي للقتلى والمصابين أعلى بكثير، وسيستمر في الارتفاع".

وأضاف "الجزء الرئيسي من قافلة الدبابات الروسية الضخمة التي تتقدم نحو العاصمة الأوكرانية كييف لا يزال يبعد أكثر من 30 كيلومتراً عن مركز المدينة"، مشيراً إلى أن المقاومة الأوكرانية القوية والأعطال الفنية ربما أبطأت التقدم.