روسيا تقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا .. وتوجه رسالة للغرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

رحى الحرب لم يمنع روسيا من تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وإرسال رسائل يومية للغرب المعارض لسياستها.



وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن تشكيل مركز عمليات مشترك مع وزارات أخرى لتقديم المساعدات للسكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرة إلى أن قواتها سلمت 30 طنا من المساعدات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا.

وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع للوزارة العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن "ممثلي الإدارات الفيدرالية والشركات الحكومية والأقاليم يعملون على مدار الساعة في المقر الرئيسي".

وأكد أن "المهمة الأساسية الآن لهياكل هذا المركز هي ضمان الإخلاء الآمن للمدنيين والأجانب"، مشيرًا إلى أن "نظام الاستقبال اللائق على أراضي روسيا يعمل حاليا بنجاعة وسلاسة، ويتم العمل على وجه السرعة لإلحاق الأطفال بالمؤسسات التحضيرية والمدارس، والطلاب في المؤسسات التعليمية".

وشدد على أنه "سيتم تزويد جميع سكان المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية في أوكرانيا بكل ما هو ضروري".

ووجهت وزارة الخارجية الروسية، رسالة للغرب الذي اعتبرت أنه "متورط" فيما يحدث في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "لا يستطيع الغرب التظاهر بأنه غير متورط فيما يحدث في أوكرانيا"

وأضافت أن "الولايات المتحدة تتخذ موقفا منافقا من عمل البعثات الدبلوماسية الروسية وطرد الدبلوماسيين".

ولفتن روسيا إلى أنها "حاولت منع التطور الحالي للأحداث حول أوكرانيا، لكن الغرب يحاول عدم ملاحظة ذلك،متناسيا مسؤولياته".

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

وفي خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، مؤكدا أنها لا تخطط لاحتلالها.