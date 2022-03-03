شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجزائر.. القبض على 17 داعماً للجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء توقيف 17 داعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة بين 23 فبراير(شباط) الماضي و1 مارس (آذار) الجاري.



وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها اليوم، إن ذلك يأتي في إطار مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى تدمير مخبأين للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ببومرداس.

وعلى صعيد أخر أحبط حرس السواحل الجزائري محاولات هجرة غير شرعية وأنقذ 69 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمختلف السواحل الوطنية.