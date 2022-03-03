أوكرانيا: نحو 9 آلاف جندي روسي قتلوا خلال أسبوع

الشارقة - اميمة ياسر - الروح المعنوية لمن بقي على قيد الحياة تدهورت

قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إن نحو 9 آلاف جندي روسي قتلوا خلال أسبوع، وذلك خلافًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 498 عسكريًّا فقط.

وأضاف في تصريحات له، فجر الخميس، أنّ الروح المعنوية لمن بقي (من الجنود الروس) على قيد الحياة تدهورت.

في سياق متصل، نقلت وسائل إعلام عن قائد القوات الجوية الأوكرانية، قوله إنّ المضادات الأرضية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة ومروحيتين لمن وصفه بـ"العدو"، في إشارة إلى القوات الروسية.

وبدأت روسيا منذ أسبوع، عملية عسكرية في أوكرانيا، تراها دفاعًا عن أمنها القومي، بينما أثارت العملية غضبًا أوروبيًّا تم التعبير عنه بإصدار عقوبات صارمة على موسكو، وسط مخاوف دولية من وصول الأمر إلى حرب المدن.