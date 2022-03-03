"خارجية النواب" تعليقا على عودة الطلبة المصريين: إعلاء لحقوق المواطنين

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيانا صحفيا بشأن التنسيق والتعاون الذي تم بين مجلس النواب المصرى فى ضوء اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية ووزارتي الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج بشأن الطلبة المصريين باوكرانيا.

وقال كريم درويش، رئيس اللجنة، إنه تم فور بدء تطور الأحداث فى اوكرانيا التشاور والتنسيق مع السيد سامح شكرى وزير الخارجية التى دشنت غرفة عمليات للطوارئ برئاسة السفير ياسر رضا مساعد وزير الخارجية كما تم التنسيق والتشاور مع نبيلة مكرم وزير الهجرة والمصريين بالخارج لاتخاذ كافة التدابير الرامية لرعاية الطلبة المصريين باوكرانيا وعودتهم لارض الوطن سالمين.

وتابع درويش: "تم التنسيق والتواصل بين اللجنة وسفارات مصر فى بعض دول جوار اوكرانيا للمتابعة اللحظية للإجراءات المتخذة، كما تم التواصل مع رؤساء الجاليات المصرية فى اوكرانيا وعدد من دول جوارها لإفادتهم بأرقام التواصل مع الطلبة المصريين من واقع أرقام التواصل المبلغة من ذويهم بمصر للجنة وأعضائها".

ولفت درويش، إلى أن العودة السالمة للطلبة المصريين بأوكرانيا وما سبقه من مواقف مشابه تمت منذ 2014 هو النهج الجديد الذي اتخذته القيادة السياسية لإعلاء حقوق الانسان المصرى داخليا وخارجيا كمرتكزا للتنمية الشاملة، وتوفير الرعاية التامة لمواطنيها فى كافة بقاع العالم وفق ارادة وطنية مخلصة، وادوار متناسقة تضطلع بها كافة الجهات المعنية.

واختتم رئيس خارجية النواب، أن اللجنة تابعت فى سياق الازمة الاوكرانية وعودة الطلبة المصريين المعاملة والاجراءات المزدوجة التى تمت ازاء الطلبة المصريين وغير المصريين على بعض الحدود وهى موضع ملاحظة من قبل اللجنة.