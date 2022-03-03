رئيس مجلس الشيوخ يلتقى رئيس مجلس النواب المغربى

وطالب" العلمى" المستشار" عبد الرازق" بمساندة مصر للمغرب فى البرلمان الأفريقى واستجاب له على الفور رئيس الشيوخ، معرباً عن مساندة مصر للمغرب على كافة المستويات قائلا: "إن وجود مصر هو وجود للمغرب ووجود المغرب وجود لنا".

فيما اكد المستشار " عبد الرازق" على أهمية الدور الذى تقوم به مصر لإعادة العلاقات على الطريق السوى و القويم لكى تقاوم كل ما يحاك لها فى ضوء ما تمتاز به العلاقة من خصوصية فى كافة المجالات بين البلدين، مؤكدا ان العلاقة وطيدة بين البلدين على مر التاريخ، مشيرا الى المواقف التى ساندت فيها مصر المغرب والعكس فى العديد من المواقف التاريخية.

ومن جانبه اشار "عبد الرازق" الي ان مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تخطو بخطى حثيثة نحو تقوية العلاقات مع جميع الدول الإفريقية، مشددا على انه هناك العديد من القضايا القومية و الأساسية المشتركة بين مصر والمغرب ، فالتاريخ الحضارى و السياسى للبلدين ممتد و مشترك.

حضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات.