بحث توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة الغير مرخصة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

عقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج اجتماعًا مع اللجنة المشكلة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، في ضوء القانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات، وذلك بحضور النائبة غادة الضبع عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، ونادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بسوهاج، والنقيب محمد أبو الخير ممثل إدارة الحماية المدنية، وعدد من رؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية.

وأوضح بيان المركز الإعلامي لمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، أن الاجتماع استعرض نتائج اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، والذي عقد في فبراير الماضي، كما جرى عرض جدول الأعمال، وناقش الاجتماع أيضًا أبرز معوقات توفيق أوضاع المشروعات، والاتفاق على حلول محددة للتوفيق بما يتناسب مع القانون 152، ولائحته التنفيذية، والكتابات الدورية الصادرة من وزارة التنمية المحلية، على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات بإعداد بيان بالمعوقات تمهيدًا للعرض على رئيس اللجنة.

وأضاف البيان أن الاجتماع انتهى إلى عدة توصيات من أهمها ضرورة توعية وحث أصحاب المشروعات المدارة بدون ترخيص للتوجه إلى جهاز تنمية المشروعات للسير في إجراءات توفيق أوضاعها، والحصول على ترخيص مؤقت مدته 5 سنوات، مع الاستفادة بالحوافز والتيسيرات التي يقدمها القانون 152 ولائحته التنفيذية.