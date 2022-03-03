ارتفاع الدينار الأردني.. أسعار العملات العربية اليوم مقابل الجنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه، بينما تراجع سعر بيع الدينار الكويتي، في بدء تعاملات اليوم الخميس بالبنك الأهلي.

واستقرت أسعار باقي العملات العربية الأخرى، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ويرصد الخليج 365 أسعار أهم العملات العربية مقابل الجنيه يوميا مقارنة بمستواها في اليوم السابق، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار الكويتي: 49.61 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و52.92 جنيها للبيع بتراجع 6 قروش.

سعر الريال السعودي: 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 40.41 جنيه للشراء، و 41.75 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 4.01 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 21.75 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.