إصابة عامل سقط في حفر صرف صحي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عامل، اليوم الخميس، إثر سقوطه في حفر صرف صحي أثناء عمله، بطما شمالي محافظة سوهاج، جرى نقل المصاب للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة طما بلاغًا بسقوط شخص في حفرة صرف صحي دائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين سقوط "علي. م" 19 عامًا عامل ويقيم دائرة مركز شرطة طهطا داخل حفرة صرف صحي دائرة المركز ما نتج عنه إصابته بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

أفاد المصاب أنه أثناء عمله بمشروع الصرف الصحي بذات الناحية اختل توازنه وسقط داخل حفرة الصرف الصحي ما نتج عنه إصابته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

جرى نقل المصاب لمستشفى طما المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.