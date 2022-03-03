زيلنسكي داعيًا الى مواصلة المقاومة: “الجنود الروس أطفال”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 9:37 صباحًا

يواصل الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنسكي” تشجيع قواته المسلحة، وضخ عصب القتال والدفاع عن الأراضي الاوكرانية. اذ خاطب الشعب الأوكراني، في تسجيل مصور صباح اليوم، مقدّما تقييمًا متفائلا للحرب.

واذ دعا الأوكرانيين إلى مواصلة المقاومة، قال زيلينسكي: “نحن شعب دمّر مخططات العدو خلال أسبوع. لن يحصلوا على سلام ولا طعام هنا. لن يكون لديهم هنا لحظة هدوء واحدة”.

وفيما لم يعلّق على ما إذا كان الروس استولوا على عدة مدن، منها خيرسون، أكّد ان وجود القوات الروسية في أي مكان هو وجود موقت وغير دائم وقال: “إذا ذهبوا (القوات الروسية) إلى مكان ما، فسيكون هذا بشكل مؤقت فقط. وسوف نطردهم”،معتبرا أن القتال يؤثر سلبا على معنويات الجنود الروس، الذين “يقتحمون متاجر البقالة ويحاولون العثور على شيء يأكلونه”.

كذلك، استخف زيلنسكي بقدرات الجيش الروسي بالقول: “هؤلاء ليسوا محاربي قوة عظمى. هؤلاء أطفال لا يستطيعون التمييز يتم استغلالهم”،كاشفَا ان عدد القتلى الروس وصل إلى نحو تسعة آلاف.

وختم قائلا: “أوكرانيا لا ترغب في أن تغطى شوارعها بجثث الجنود. اذهبوا إلى دياركم”.