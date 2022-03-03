حيلة اللغة بين الروس والأوكرانيين .. ما هي كلمة السر لتمييز السكان الأصليين؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:16 صباحاً - بعيدا عن البارود والنار، يواجه الأوكرانيون صعوبة للتفريق بين السُكّان الأصليين والروسيين الذين يتحدثون اللغة الأوكرانية، ما تستغله القوات الروسية للإيقاع بهم.

وفي محاولة للالتفاف على هذه الحيلة، يختار المواطنون الاوكرانيون كلمات تكشف الروس “المتنكرين”.

في هذا الإطار، شر الصحفي الاستقصائي البلغاري، كريستو غروزيف، مقطع فيديو مصوّر لمواطن أوكراني يقترب من الجنود الروس ويخبرهم أن يقولوا كلمة (palyanitsa)، وهي كلمة تعني نوع من الخبز يعرفه الأوكرانيون.

وقال غروزيف: “أوكراني يقترب من جنود مجهولين ويصرخ فيهم ويقول “بالانيتسا”، بعد أن أدرك أنهم روس، أخبرهم أنهم لا يستطيعون إجباره على عدم تصوير الفيديو، كما يسمح له الدستور الأوكراني بذلك”.

والفيديو أدناه يوثق اختبار مواطن أوكراني للجنود الروس

الجنود الروس حتى الاختبار

ويقول المواطن الأوكراني في الفيديو: “أنا لا أفهم من هو.. المجد لأوكرانيا!، لا يجيب، قل (بالانيتسيا)”، ويردّ عليه الجندي الروسي بـ”لا تصوّر”، فيغضب المواطن الأوكراني: “لماذا لا أستطيع التصوير؟، من قال لك لا أستطيع التصوير؟ يسمح لي الدستور الأوكراني بالتصوير، أنا في منزلي فلماذا لا أستطيع التصوير؟ انظر، أريد تصوير الأشجار”.

ونشر “غروزيف” فيديو آخر لجندي أوكراني يشرح للمواطنين المحليين كيفية وضع المشتبه بهم على أنّهم روس تحت الاختبار عن طريق نطق تلك الكلمة.

“البالانيتسا”

و”البالانيتسا” هو خبز يصنعه الأوكرانيون لاستقبال الضيوف، ونطقه يختلف عن النطق الروسي له، ولا يستطيعون الروس نطقها إلا بالخلط بين الأحرف وبعضها البعض، وتغيير بعض الأصوات.

ولم تستطع المذيعة الروسية الشهيرة، أوليغا سكابييفا، المؤيّدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نطق تلك الكلمة بشكل صحيح، والتي نطقتها “بوالانيتسا” والتي تعني في اللغة الأوكرانية “الفراولة”.

حيلة أخرى

بينما وضع المواطنون الأوكرانيون اختبارًا جديدًا للمشتبه بهم أنّهم روس من اللغة الدارجة الأوكرانية من خلال كلمة “أوكرزالينزنيتسيا” والتي تعني “تافهًا، وهراءً”.

حيلة روسية

في المقابل، حذر الجيش الأوكراني من “حيلة” يستخدمها الجيش الروسي، في عملياته العسكرية المستمرة على الأراضي الأوكرانية منذ الخميس.

وقال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، في منشور على “فيسبوك”: “يلجأ الجيش الروسي لحيلة ترمي إلى تضليل القوات الأوكرانية، هي رفع العلم الأوكراني على المعدات العسكرية التابعة له”.

وأضاف: “لوحظت مثل هذه الحالات في مواقع عديدة مثل نوفا باسان في كييف، وعلى طريق كراسنوستاف نيزين السريع، ومنطقة تشيرنيهيف”.

وتابع المسؤول العسكري الأوكراني: “هناك حالات رفع فيها العدو علما أبيض على مركباته بدعوى الاستسلام، وبعد الاقتراب من المواقع العسكرية الأوكرانية، بدأ بإطلاق النار”.