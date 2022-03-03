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أوكرانيا تعلن الإنسحاب من جولة المفاوضات الثانية مع روسيا

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 3 - مارس - 2022 7:25 صباحًا

 كشف مستشار الرئيس الأوكراني، مساء الأربعاء، إن وفد بلاده انسحب من جولة المحادثات مع روسيا التي كان مزمعا إجراؤها الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الكرملين، أن الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا. وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: “وفدنا سيكون جاهزا لمتابعة المحادثات”، مشيرا إلى أن الوفد يتوقع استئناف المحادثات مساء الأربعاء.

وذكر بيسكوف أن وفد بلاده سيكون “جاهزا للمفاوضات مساء الأربعاء”، من دون أن يكشف عن موقع المفاوضات أو أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة تاس عن الرئاسة الأوكرانية قولها: “سنجري جولة ثانية من المحادثات مع روس

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محمد يوسف

محمد يوسف

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