شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بلدية خيرسون الأوكرانية: نواجه صعوبات كبيرة في جمع الموتى ودفنهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف رئيس بلدية خيرسون الأوكرانية، أن المدينة تواجه صعوبات كبيرة في جمع الموتى ودفنهم.

وأوضح أن القوات الروسية فرضت حظر تجول ليلي وقيوداً على حركة السيارات، مشيرًا إلى أن علم أوكرانيا سيبقى على المباني مقابل الالتزام بالمطالب الروسية.

وأكد أن المدينة وسكانها لم تكن لديهم أسلحة ولم تنوي العداوة لأحد، مشيرًا إلى أنه جاري العمل لتأمين المدينة والتعامل مع عواقب الهجوم.

يأتي ذلك بعد تأكيد مسئولين أوكرانيين، على سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون، لافتين إلى أن الجنود الروس منتشرون في المدينة وهم خطيرون جدًا.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية، أن القصف الروسي خلف دمارا واسعا في مدينة خاركيف.

وكشف المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين، أن ملايين الأشخاص داخل أوكرانيا بحاجة لمساعدات إنسانية، وأنه يجب وقف التصعيد في أوكرانيا لتقديم المساعدات.

وأكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن مدينة ماريوبول تقاوم والقوات الروسية لم تسيطر عليها بعد، مضيفًا أنه على كل محتل أن يعرف أنه سيواجه مقاومة شرسة من الأوكرانيين.