شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ واستنفار.. سفارة روسيا بأستراليا تتلقى مغلفين يحتويان على مادة مجهولة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت السفارة الروسية لدى أستراليا أنها تلقت اليوم، مظروفين بهما مادة عبارة عن مسحوق أبيض مجهول.

وأوضحت أن العمل على فحص المظاريف جاري وسط حالة من الاستنفار الأمني والأجهزة الشرطية ورجال الإطفاء وهيئات الطوارئ الأخرى.

وأكدت أن موظفيها يجرون فحصا لمحتويات مغلفين بمسحوق أبيض غير معروف تم تسليمهما إلى البعثة الدبلوماسية.

يأتي هذا في الوقت الذي هدد فيه وزير الأمن الوطني الأوكراني، باستهداف روسيا وعدم الاكتفاء بسياسة الدفاع عن النفس.

وأضاف أن العدو مخطئ إذا اعتقد أننا سندافع فقط عن أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده ستقوم بما تراه ضروريًا.

فيما أعلن البيت الأبيض، أن روسيا معزولة ولم تحظ سوى بدعم 4 دول استبدادية، مؤكدًا أن العالم يرفض الأكاذيب الروسية.

وأكد البيت الأبيض، أن عدم مواجهة روسيا سيؤدي إلى تفاقم الفوضى والعنف حول العالم، مشيرًا إلى أن موقف الجمعية العامة يعكس الغضب الدولي من الهجوم الروسي على أوكرانيا.