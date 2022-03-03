شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان.. انقطاع الكهرباء يتسبب في ظلام 5 ملايين منزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت تايوان انقطاعا للتيار الكهربائي عن مناطق واسعة من البلاد بسبب توقف مفاجئ لإحدى محطات التوليد في جنوب البلاد مما أدى إلى غرق نحو 5ر5 مليون منزل في الظلام اليوم الخميس.

وتأثرت المنازل في مختلف أنحاء الجزيرة بما في ذلك 490 ألف منزل في العاصمة تايبيه من الانقطاع المفاجئ للكهرباء. ومع حلول الظهيرة كان حوالي 70% من المنازل المتضررة قد استعادت الكهرباء.

واعتذرت الرئيسة التايوانية تساي إنج وين عن الازعاج الذي سببه الحادث وطالبت بإجراء تحقيق سريع فيه.

وبحسب الحكومة التايوانية فإن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة تعطل محطة هسينتا في مدينة كاوهسونج جنوب تايوان.

وقال لو بينج شينج المتحدث باسم الحكومة في مؤتمر صحفي اليوم إن احتياطي الطاقة المتاح كان في حدود 24% لكن توقف المحطة أدى إلى مشكلات في نقل وتوزيع الكهرباء في المناطق الوسطى والشمالية من جزيرة تايوان.

وأضاف لو أن الحادث أظهر ضعف شبكة نقل الكهرباء من الجنوب إلى الشمال وضرورة الانتهاء من بناء محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال التي يجري بناؤها في شمال تايوان.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أن إمدادات الكهرباء إلى المناطق الصناعية الرئيسية التي تضم الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل صناعة أشباه الموصلات لم تتأثر بانقطاع الكهرباء.