انت الان تتابع خبر اليابان تجمد أصول أربعة بنوك روسية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال وزير المالية الياباني، شونيتشي سوزوكي، إنه لم يتم تحديد نوع الأصول المعنية.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، عن عقوبات على عدد من المصارف الروسية على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.



وأضاف سوزوكي، أن "اليابان تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي وستنفذ العقوبات بحزم مع أعضاء مجموعة السبع الآخرين".

والبنوك الأربعة هي بنك VTB (ثاني أكبر بنك في روسيا)، بنك Otkritie Sovcombank، وNovikombank.

ولفتت الحكومة اليابانية، إلى أن البنوك لديها علاقات وثيقة مع الحكومة الروسية.

هذا وفرضت وزارة الخارجية اليابانية، عقوبات على روسيا شملت ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.



وأكدت أنها ستفرض إجراءات أكثر صرامة للرقابة على الصادرات في بيلاروس.