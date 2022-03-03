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إسبانيا: سنزود كييف بمجموعة جديدة من الأسلحة الهجومية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزيرة في مقابلة متلفزة: "في 4 مارس، ستقلع طائرتان بأسلحة هجومية في اتجاه أوكرانيا.. 1370 قاذفة قنابل يدوية، 700000 (خرطوشة )للأسلحة والمدافع الرشاشة، وكذلك رشاشات خفيفة".

وأوضحت روبليس أنه سيتم تسليم دفعة الأسلحة والذخيرة إلى بولندا عند نقطة على الحدود مع أوكرانيا، حيث ستأخذها السلطات الأوكرانية.


إلى ذلك صرح رئيس وزراء أسبانيا، بيدرو سانشيز، أمس الأربعاء، أن إسبانيا ستزود أوكرانيا بأسلحة هجومية.

من جهته، أظهر تحالف "متحدون نستطيع" اليساري (أونيداس بوديموس) عدم موافقته على القرار، واصفا إياه بالخطأ.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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