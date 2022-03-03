القبض على سبعة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في بابل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز شعب قسم شؤون المخدرات في المحافظة ألقت، من خلال ممارسات أمنية منفصلة، القبض على ثلاثة متهمين بترويج المواد المخدرة وضبط مواد مخدرة، ومجموعة من الأدوات المختلفة التي تستعمل للتعاطي".من جانب آخر، "ألقت المفارز القبض على أربعة متهمين بحوزتهم أكثر من (1300 مليغرام) من مادة الكريستال، ومجموعة من أدوات التعاطي، مع عدد من الأقراص المخدرة، وذلك من خلال الإجراءات الأمنية ضمن سيطرات الشهداء، حلة – ديوانية النيل)".

وأشارت القيادة الى "إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين".