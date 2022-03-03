شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية اللاجئين: نحو مليون شخص فروا من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت مفوضية اللاجئين، أن مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي.

يأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات الدامية بين الروس والأوكرانيين، عاى جبهات ومناطق مختلفة.

وأعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، أن القوات الروسية فقدت 9 آلاف جندي خلال أسبوع.

وأوضح أنه بذل جهدًا كبيرًا في توحيد الحلفاء الأوروبيين، مطالبًا القوات الروسية بوقف استهداف المدنيين.

فيما أعلن رئيس بلدية ماريوبول، أن القصف الروسي ترك المدينة بلا ماء أو كهرباء، وأنه استهدف الميناء ومنعت مغادرة المدنيين، مؤكدًا عدم وجود أي بنى تحتية عسكرية في المدينة نهائيًا.

وأكدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبية، أن ضابطًا في بعثة المراقبة الخاصة قتل في قصف على خاركيف.

من ناحيته قال مدعي عام الجنائية الدولية: إن المحكمة ستباشر تحقيقا نشطًا حول ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في تغريدة على تويتر: إن العالم الحر سيحاسب بوتين على أعماله.

ودعا مجلس النواب الأمريكي، لوقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الروسي من الأراضي الأوكرانية.