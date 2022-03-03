شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تطالب “بوتين” بوقف حمام الدم وسحب قواته من أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف حمام الدم وسحب قواته من أوكرانيا.

وأوضحت أن روسيا تحجب المواقع الإخبارية المستقلة، مؤكدة أنه تم حجب فيسبوك وتويتر وإنستجرام التي يعتمد عليها الروس في معلوماتهم.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز، أن المسؤولين الصينيين علموا مسبقا بنية روسيا الهجوم على أوكرانيا، مؤكدة أن الصين طلبت من روسيا إرجاء هجومها على أوكرانيا حتى انتهاء الألعاب الأولمبية.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن واشنطن لم تترك لموسكو غير خيار طرد دبلوماسيين أميركيين.

وجدد مسؤولون أوكرانيون، التأكيد على سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون، لافتين إلى أن الجنود الروس منتشرون في خيرسون وهم خطيرون جدًا.

فيما تتواصل المعارك لليوم الثامن على التوالي، حيث أعلن رئيس بلدية مدينة خيرسون المحاصرة، أن القوات الروسية فرضت حظر تجول ليلي وقيودًا على حركة السيارات، مشيرًا إلى أن علم أوكرانيا سيبقى على المباني مقابل الالتزام بالمطالب الروسية.