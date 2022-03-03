انت الان تتابع خبر القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة حرارية في زويفسكي، مما أدى إلى تضرر مبنى المرجل، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو جرحى، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.