انت الان تتابع خبر القوات الأوكرانية تقصف محطة حرارية في دونيتسك والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أطلقت القوات الأوكرانية النار على محطة حرارية في زويفسكي، مما أدى إلى تضرر مبنى المرجل، لكن لم يسفر ذلك عن وقوع ضحايا أو جرحى، حسبما ذكر مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال المقر: "في ليلة 2-3 مارس / آذار، أطلق مسلحون أوكرانيون مرة أخرى على مرفق لدعم الحياة. وأثناء القصف، تضرر مبنى المرجل في المحطة الحرارية في زويقسكي. وقام خبراء المتفجرات بفحص موقع القصف. ولم يسقط قتلى أو جرحى خلال القصف".
في المرة السابقة، كما صرحت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني النار على المحطة في 1 مارس.
في المرة السابقة، كما صرحت وزارة الفحم والطاقة في جمهورية دونيتسك، أطلق الجيش الأوكراني النار على المحطة في 1 مارس.