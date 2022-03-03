بايدن يؤكد أن تصويت الأمم المتحدة بإدانة روسيا يظهر اتحاد العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب الحرب بأوكرانيا "يبين مدى الغضب العالمي".



ولفت إلى أن العالم غاضب "من عدوان روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة"، موضحا أن "هذا الغضب يظهر اتحادا عالميا غير مسبوق".

وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الغالبية العظمى من دول العالم تدين حرب بوتين ضد أوكرانيا".

وأضاف: "الرئيس بوتين يهاجم أسس السلام والأمن العالميين وليس أوكرانيا فحسب، وإذا لم نتصد له ستزداد الفوضى".

أكدت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الخميس، سماع دوي انفجارين في العاصمة كييف بالتزامن مع مرور أسبوع على بدء الحرب.

اشتدت رحى الحرب الروسية الأوكرانية مع نهاية أسبوعها الأول حيث تتقدم القوات الروسية صوب العاصمة كييف وسط تأهب شعبي ومخاوف على حياة المدنيين.

ويثير الهجوم المستوقع على كييف مخاوف من وقوع عدد كبير من الضحايا في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو ثلاثة ملايين نسمة وتتمتع بتراث تاريخي ثري.

وأظهرت صور ملتقطة بالأقمار الاصطناعية الثلاثاء رتلا عسكريا روسيا يمتد على عشرات الكيلومترات يتقدم ببطء باتجاه كييف.

وأعلن الجيش الروسي سيطرته على مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا وإنزال قوات وسية في خاركيف، ثاني مدنها في اليوم السابع.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".