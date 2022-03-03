العتيبة يؤكد أن الإمارات ستطور صناعة دفاع أساسية وستكون أكثر اكتفاء ذاتيا

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن العتيبة فإن الإمارات منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع جميع الشركات والدول.

أكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن بلاده ستطور صناعة دفاع أساسية، لافتا إلى رغبتها في أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012