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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العتيبة يؤكد أن الإمارات ستطور صناعة دفاع أساسية وستكون أكثر اكتفاء ذاتيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022
متابعات_الخليج 365
أكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن بلاده ستطور صناعة دفاع أساسية، لافتا إلى رغبتها في أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن العتيبة فإن الإمارات منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع جميع الشركات والدول.
وأضاف: "من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة".