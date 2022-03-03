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العتيبة يؤكد أن الإمارات ستطور صناعة دفاع أساسية وستكون أكثر اكتفاء ذاتيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

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أكد سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أن بلاده ستطور صناعة دفاع أساسية، لافتا إلى رغبتها في أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا.

 

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن العتيبة فإن الإمارات منفتحة على الانخراط في أنشطة دفاعية مع جميع الشركات والدول.

 

وأضاف: "من الصعب جدا صنع نظام دفاع ملائم لمنع هجمات الطائرات المسيرة".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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