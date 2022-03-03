شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشيخ محمد بن زايد ورئيس سريلانكا يبحثان تطوير العلاقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، العلاقات التاريخية مع الرئيس السريلانكي.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي من غوتابايا راجاباكسا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات فقد بحث الجانبان العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة تعزيز التعاون بينهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالحهما المشتركة.

كما تطرق الاتصال إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.