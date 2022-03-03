إصابة 4 طلاب في حادث طعن غربي فرنسا.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

هاجم مسلح يحمل سكينا، امس الأربعاء، طلابا في جامعة لو مان غربي فرنسا، ما أدى لإصابة 4 أشخاص.



ونقلت صحيفة أوست فرانس عن شهود قولهم إن رجلا مسلحا بسكين هاجم اليوم الأربعاء طلابا جامعيين في بلدة لو مان الفرنسية مما أدى إلى إصابة أربعة على الأقل.

وذكر التقرير أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في الهجوم، مضيفا أن الهجوم وقع في كلية الآداب بالجامعة.

ووفق وكالة رويترز، قالت الشرطة الفرنسية، إنه لا يوجد مؤشر على دوافع إرهابية وراء هجوم لو مان.