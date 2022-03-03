الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 22 ضابطًا في بيلاروسيا على خلفية الهجوم على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 22 ضابطًا في بيلاروسيا على خلفية الهجوم على أوكرانيا.



وأدرجت أسماء 6 جنرالات و16 ضابطا برتبة كولونيل، في لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي لأن "بيلاروس تشارك في غزو روسي لا مبرر له ضد أوكرانيا، بإتاحتها الهجوم من أراضيها"، بحسب اللائحة الرسمية للعقوبات.

وتشمل العقوبات حظر السفر إلى دول التكتل الأوروبي وتجميد أصول.

وكانت واشنطن فرضت، في وقت سابق، عقوبات على 24 فرداً وكياناً في بيلاروسيا، متهمين بدعم ومساعدة موسكو في العملية العسكرية بأوكرانيا، بحسب وزارة الخزانة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "هذه العقوبات تستهدف مصارف وشركات دفاع وأمن ومسؤولين في مجال الدفاع في الحكومة البيلاروسية"، إضافة إلى قريبين من الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وتطال "قطاع الدفاع والمؤسسات المالية في بيلاروسيا، وهما مجالان ترتبط فيهما بيلاروسيا بعلاقات وثيقة مع روسيا".

وكانت بيلاوسيا حشدت عشرات آلاف الجنود الذين انطلقوا منها لمهاجمة العاصمة الأوكرانية.

وشملت العقوبات الأمريكية مصرفين كبيرين مملوكين للدولة هما بلينفستبنك Belinvestbank ودابرابيت Dabrabyt.