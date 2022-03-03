الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدين الهجوم الروسي على أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يستنكر الهجوم الروسي على أوكرانيا.



ودعا القرار موسكو إلى سحب جميع قواتها على الفور في خطوة تهدف إلى عزل روسيا سياسيا.

وجاء القرار، الذي حظي بتأييد 141 من أصل 193 عضوا، في ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة دعا إليها مجلس الأمن، وفي الوقت الذي استهدفت فيه القوات الروسية مدنا أوكرانية بضربات جوية وقصف مدفعي، ما أجبر مئات الآلاف من الأشخاص على الفرار.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، مقتل 498 من جنودها وإصابة 1597 آخرين منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

وهذا أول إعلان روسي عن ضحايا جيشها في القتال المستمر منذ 7 أيام في أوكرانيا، وفق رويترز.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أيضا، إن أكثر من 2870 جنديًا و"قوميًا" أوكرانيًا قتلوا وأصيب حوالي 3700 في المعارك، وفق ما نقلته الوكالة.

وقالت كييف في وقت سابق، إن الآلاف من الجنود الروس قتلوا وجرحوا في المعارك، لكن لا يمكن التأكد من الأرقام والإحصاءات من مصادر مستقلة بسبب الوضع الأمني الصعب على الأرض.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها السابع، الأربعاء، وسط تكثف المعارك في أكثر من منطقة بشرق وجنوب البلاد، وسقوط بعض المدن المهمة في أيدي القوات الروسية، فيما تدافع القوات الأوكرانية عن المنطقة المحيطة بالعاصمة كييف.

وبينما تتهم كييف الجيش الروسي باستهداف المباني المدنية بشكل مكثف، ينفي الأخير أي استهداف لمناطق مدنية، ويصر على قصف المقرات والقواعد العسكرية فقط.