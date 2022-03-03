السفيرة لانا زكي نسيبة: علينا حشد الجهود الدولية لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات، الأربعاء، على ضرورة حشد الجهود الدولية لإنهاء الأعمال العدائية في أوكرانيا، والاعتماد على العمل الدبلوماسي لحل الأزمات.



وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة مندوبة دولة الإمارات الدائمة بالأمم المتحدة، في كلمتها خلال الجلسة الطارئة بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن "المجتمع الدولي قلق بسبب الأحداث في أوكرانيا".

وأضافت مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أن "النزاع في أوكرانيا بلغ مرحلة خطيرة".

ولفتت إلى أن "دولة الإمارات تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار للمساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا".

وكانت دولة الإمارات أكدت، الثلاثاء، على تشجيعها الحوار بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الأزمة.

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، إن "موقفنا من الأزمة في أوكرانيا يتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار ووقف التصعيد"، مشددة على "ضرورة أن تبقى قنوات الحوار مفتوحة بين أوكرانيا وروسيا".

والأربعاء، أعلنت جهود دولة الإمارات عن تقديم مساعدات إغاثية للمدنيين المتضررين في أوكرانيا بقيمة 5 ملايين دولار.

يأتي ذلك استجابة لنداء الأمم المتحدة العاجل، وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين في أوكرانيا، بما يعكس تركيز دولة الإمارات على مبادئ التضامن الإنساني في حالات النزاع.