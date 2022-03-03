الخارجية الروسية تنفي التقارير حول طرد السفير الأمريكي من موسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

نفت الخارجية الروسية، مساء الأربعاء، التقارير التي تحدثت عن طرد السفير الأمريكي لديها، جون سوليفان.



وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن "أنباء طرد السفير الأمريكي في موسكو عارية عن الصحة، وأن إجراءات الرد على القرار الأمريكي بطرد دبلوماسيين روس من الأمم المتحدة قيد الدراسة"، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري الروسي.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق، أن موسكو طردت السفير الأمريكي لديها، ردا على طرد واشنطن ١٢ دبلوماسيا روسيا.

وأعلنت واشنطن الإثنين الماضي، طرد 12 دبلوماسيا روسيا من البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لممارستهم "أنشطة لا تنسجم مع صفاتهم".

وأمس، ندّد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، بـ"نهج عدائي" أمريكي، إثر قرار واشنطن طرد الدبلوماسيين الروس.

من جهة أخرى، أعلنت بلغاريا الأربعاء، طرد دبلوماسيَين روسيَين بتهمة التجسس ومنحهما مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، وسط توترات تشهدها العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وموسكو.

وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية أنها "تلقت أدلة على أنشطة استخباراتية" قاما بها، وفق ما صرح المتحدث باسمها ميتكو ديميتروف للصحفيين، وفق "فرانس برس".

ولم يصدر رد من السلطات الروسية على القرار البلغاري على الفور.

وتوترت العلاقات بين الغرب وروسيا في الأسابيع الأخيرة، على وقع التصعيد في الأزمة الأوكرانية، وصولا إلى اندلاع الحرب بين كييف وموسكو.