المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية: لن نتخذ قرارًا بالتأهب النووي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب قصوى.



وقال المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، "ندين قرار الرئيس الروسي بالتأهب النووي ولم نتخذ قرارًا مماثلًا".

وتابع "القوات الروسية لم تتقدم على الأرض في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ومضى قائلا "روسيا لديها قوات لم تشارك بعد في المعارك بأوكرانيا".

كما قال المسؤول الأمريكي "في مسعى لإظهار أنه لا نية لدينا للانخراط في أي أفعال يمكن أن يساء فهمها أو تفسيرها، أصدر وزير الدفاع توجيها بتأجيل تجربة إطلاق الصاروخ "مينيتمان 3" الباليستي العابر للقارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع".

والأحد الماضي، وجه الرئيس الروسي، وزارة الدفاع، بتحويل قوات الردع النووي إلى نظام الاستعداد القتالي، في ظل التوتر مع الغرب حول الأزمة الأوكرانية.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، أعلنت موسكو مرارا، حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب على ضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب الحدود الروسية.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن أوكرانيا واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا وإنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".