الرئيس الأوكراني: يجب وقف القصف الروسي للمدنيين في أوكرانيا على الفور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 3 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بوقف "القصف الروسي للمدنيين" في البلاد فورا.



طلب الرئيس الأوكراني جاء خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، شكر "زيلينسكي" رئيس الوزراء الكندي على دوره في فرض عقوبات دولية على روسيا.

وشدد على الحاجة إلى توسيع التدابير التقييدية للحكومة الروسية.

وأشاد زيلينسكي بـ"بطولة" الأوكرانيين وإحباطهم المخططات الروسية "الخبيثة"، على حد قوله.

وقبيل بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/شباط الماضي، دائما ما أعلنت موسكو حقها في الدفاع عن أمنها وإزاحة ما أسمتهم "النازيين"، وذلك في ظل إصرار كييف وحلفائها في الغرب بضمها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي يرغب في التوسع شرقا، ما يعني إقامة قواعد عسكرية قرب حدودها.

كما قالت روسيا إن عمليتها العسكرية جاءت للدفاع عن جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا من "الإبادة الجماعية" التي تقوم بها كييف ضد المنطقتين اللتين أعلنتا استقلالهما عن كييف واعترفت موسكو بهما مؤخرا.

وأعلن بوتين في خطابه الذي دشن فيه العملية العسكرية أن بلاده لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، ولا تخطط لاحتلالها، ولكن "من المهم أن تتمتع جميع شعوب أوكرانيا بحق تقرير المصير"، مشددا على أن "تحركات روسيا مرتبطة ليس بالتعدي على مصالح أوكرانيا إنما بحماية نفسها من أولئك الذين احتجزوا أوكرانيا رهينة".